Carlos Alcaraz in rimonta elimina anche Kecmanovic. Semifinale a Miami per il giovane spagnolo che è stato anche a due punti dal baratro (Video)

Carlos. Alcaraz. I giorni passano e diventa sempre più difficile scrivere qualcosa che renda giustizia agli incontri del giovane spagnolo, appena 18 anni. Questa notte in Italia il già numero 16 del mondo si è qualificato per le semifinali di un secondo ATP Masters 1000 consecutivo.

Dopo aver sconfitto Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale, Alcaraz, che prima del 2022 non aveva mai vinto un incontro a Miami, ha sconfitto nei ‘quarti’ il serbo Miomir Kecmanovic, ex numero uno del mondo junior, 48° ATP ma uno dei tennisti più in forma della stagione, per 6-7(5), 6-3 7-6(5), in una monumentale battaglia di 2h30, che ha visto un’alta qualità e gioco e decine di punti favolosi. Alcaraz da solo ha messo a segno ben 52 (!) vincenti.

Da segnalare che Alcaraz nel tiebreak decisivo sotto per 3 a 5 ed ha due punti dalla sconfitta ha piazzato un micidiale parziale di quattro punti consecutivi ribaltando in questo modo il tiebreak e anche la partita per 7 punti a 5.

L’ “alieno” di Murcia affronterà ora in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, campione in carica, che ha battuto il russo Daniil Medvedev, prima testa di serie, nei quarti. Sarà il primo incontro tra i due.