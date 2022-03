Challenger Lugano, Marbella, Oeiras, St Brieuc e Pereira: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Lugano (Svizzera) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Lugano Leandro Riedi Leandro Riedi 0 6 3 Dan Added • Dan Added 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Added 3-0 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Added 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Riedi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Added 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Added 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Added 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Leandro Riedivs [Q] Dan Added

2. Cedrik-Marcel Stebe vs Mirza Basic



3. Jurij Rodionov vs Yuichi Sugita



4. [3] Luca Margaroli / Lucas Miedler vs [WC] Jerome Kym / Leandro Riedi (non prima ore: 17:30)



5. [4] Pierre-Hugues Herbert vs Tim Van Rijthoven



/ Daniel Masurvs [2] Karol Drzewiecki/ Szymon Walkow

2. Pavel Kotov / David Poljak vs [4] Dan Added / Albano Olivetti



3. [1] Hunter Reese / Sem Verbeek vs Mirza Basic / Damir Dzumhur



CHALLENGER Marbella (Spagna) – 2° Turno, terra battuta

2. Philipp Kohlschreibervs [8] Carlos Taberner(non prima ore: 13:00)

4. [6] Jaume Munar vs [LL] Nicolas Alvarez Varona



Pedro Cachinvs Manuel Guinard

3. Bernabe Zapata Miralles vs [2] Alex Molcan



ATP Marbella Carlos Gomez-Herrera / Mario Vilella Martinez Carlos Gomez-Herrera / Mario Vilella Martinez 0 0 Hugo Nys / Jan Zielinski [2] Hugo Nys / Jan Zielinski [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Carlos Gomez-Herrera/ Mario Vilella Martinezvs [2] Hugo Nys/ Jan Zielinski

2. [1] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Pablo Andujar / Stan Wawrinka



3. [4] Roman Jebavy / Philipp Oswald vs Jonny O’Mara / Ken Skupski



4. [WC] Alexander Shevchenko / Petros Tsitsipas vs [3] Harri Heliovaara / Nathaniel Lammons



CHALLENGER Oeiras (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

ATP Oeiras 1 Vit Kopriva [7] • Vit Kopriva [7] 0 4 Luciano Darderi Luciano Darderi 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Kopriva 4-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [7] Vit Koprivavs [Q] Luciano Darderi

2. Gastao Elias vs [Alt] Andrea Vavassori (non prima ore: 14:00)



3. Nino Serdarusic vs Pedro Sousa



4. Vit Kopriva / Adam Pavlasek vs [2] Nuno Borges / Francisco Cabral (non prima ore: 16:00)



ATP Oeiras 1 Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis 0 5 Francesco Forti / Giulio Zeppieri • Francesco Forti / Giulio Zeppieri 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Forti / Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-1 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 F. Forti / Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Forti / Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Forti / Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

/ Markos Kalovelonisvs Francesco Forti/ Giulio Zeppieri

2. [Q] Noah Rubin vs [5] Zdenek Kolar (non prima ore: 13:00)



3. Martin Cuevas / Luciano Darderi vs [4] Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert (non prima ore: 14:30)



4. [WC] Fabio Coelho / Goncalo Falcao vs [WC] Jaime Faria / Luis Faria (non prima ore: 16:00)



CHALLENGER Saint Brieuc (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)



ATP St. Brieuc Borna Gojo Borna Gojo 40 1 3 Alastair Gray • Alastair Gray 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Gray 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Gray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Gray 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Gray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Gray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Gray 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-40 1-1 → 1-2 A. Gray 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. Borna Gojovs [Q] Alastair Gray

2. Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth vs Theo Arribage / Harold Mayot OR [WC] Arthur Bouquier / Martin Breysach



3. Robin Haase vs [5] Jack Draper



4. [LL] Mats Rosenkranz vs Antoine Escoffier (non prima ore: 16:30)



5. [3] Gilles Simon OR Evgeny Karlovskiy vs Evan Furness (non prima ore: 18:30)



6. [Q] Henri Squire vs [2] Quentin Halys



/ Alexander DonskiOR Quentin Folliot/ Maxime Janviervs [2] Sander Arends/ David Pel

2. Alastair Gray / Ryan Peniston vs Mats Hermans / Mikael Torpegaard OR [3] Marek Gengel / Michail Pervolarakis



