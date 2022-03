Jannik Sinner dopo la vittoria contro Bonzi ad Indian Wells: “Sicuramente ho avuto un pò di fortuna perchè abbiamo giocato di sera, e senza il sole mi ha aiutato”

Jannik Sinner parla al termine della partita contro Benjamin Bonzi ad Indian Wells:

“Non voglio parlare di cosa ho avuto ma c’è stato un periodo nel match in cui non mi sono sentito bene (era nel primo set), poi per fortuna mi sono ripreso. Sicuramente ho avuto un pò di fortuna perchè abbiamo giocato di sera, e senza il sole mi ha aiutato. Poi lui ha giocato molto, molto bene soprattutto la parte del rovescio e io ho provato a star lì e per fortuna è andata bene.

Sicuramente la cosa più importante per me era di rimanere lì nel match sia con la testa, di trovare una soluzione quando non giochi bene, e poi di star lì col mio servizio. Ho sentito che dovevo fare molto di più e nei punti importanti l’ho fatto, che sul 5 pari nel tie-break con una bella seconda. Anche nel secondo ho servito abbastanza solido.

Ora ci sarà sicuramente una partita difficile al prossimo turno. Con Ruud ci ho già giocato, con Kyrgios mai, mai giocato, mai allenato in carriera. Sarà una partita difficile. Sappiamo quanto è forte Kyrgios e sarà una partita sicuramente molto difficile”.