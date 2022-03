Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Lunedì 14 Marzo 2022

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Daniil Medvedev vs [26] Gael Monfils

2. [4] Rafael Nadal vs [27] Daniel Evans

3. [13] Victoria Azarenka vs [17] Elena Rybakina (non prima ore: 23:00)

4. Jenson Brooksby vs [5] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 02:00)

5. [18] Leylah Fernandez vs Shelby Rogers (non prima ore: 04:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Maria Sakkari vs [27] Petra Kvitova

2. [30] Marketa Vondrousova vs [4] Anett Kontaveit

3. [17] Reilly Opelka vs [13] Denis Shapovalov

4. [5] Paula Badosa vs [32] Sara Sorribes Tormo (non prima ore: 02:00)

5. [WC] Nick Kyrgios vs [8] Casper Ruud

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Carlos Alcaraz vs [15] Roberto Bautista Agut

2. [Q] Marie Bouzkova vs [21] Veronika Kudermetova

3. [31] Viktorija Golubic vs Jasmine Paolini

4. [10] Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 01:00)

5. [12] Cameron Norrie vs [18] Nikoloz Basilashvili

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Elise Mertens vs [Q] Daria Saville

2. [WC] Sofia Kenin / Alison Riske vs [7] Asia Muhammad / Ena Shibahara

3. [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah OR Sebastian Korda / Jannik Sinner vs Taylor Fritz / Tommy Paul

4. [3] Cori Gauff / Catherine McNally vs [OSE] Maria Sakkari / Ajla Tomljanovic

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Aslan Karatsev / Andrey Rublev vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. Andrey Golubev / Alexander Zverev vs Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer (non prima ore: 21:00)

3. Andres Molteni / Diego Schwartzman vs Kevin Krawietz / Andreas Mies OR [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury