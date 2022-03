Novak Djokovic ed il ritiro ad Indian Wells. Le due possibilità dopo il forfait

Il numero due del mondo Novak Djokovic è presente formalmente nel main draw del torneo Masters 1000 di Indian Wells, ma la sua presenza nel torneo è altamente improbabile. Al 34enne serbo è vietato l’ingresso negli Stati Uniti perché non è vaccinato, quindi è importante capire cosa succederà se si ritirerà nei prossimi giorni. Ci sono due possibilità.

Se si ritira prima che il primo ordine di gioco del main draw ATP sia noto (mercoledì sera)…

– Djokovic è sostituito nel tabellone da Grigor Dimitrov, che diventa testa di serie

– Dimitrov sostituito dal qualificato/lucky loser, che affronterà Tommy Paul al primo turno

Se dovesse ritirarsi dopo che il primo ordine di gioco del tabellone principale ATP è noto (mercoledì sera)…

– Djokovic verrà direttamente sostituito nel tabellone da un lucky loser, sbilanciando (ancora di più…) il main draw.

Dichiarano gli organizzatori: “Novak Djokovic è nell’entry list del torneo e perciò oggi stato inserito nel tabellone. Al momento siamo in contatto con il suo team; in ogni caso, non è ancora stato deciso se parteciperà all’evento dopo aver ottenuto l’approvazione di ingresso nel Paese da parte del CDC [Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie]. Forniremo aggiornamenti quando ne sapremo di più.”