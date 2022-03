Gran Canaria Challenger: Gianluca Mager approda in finale “orgoglioso del mio atteggiamento”

Gianluca Mager e Roberto Carballes Baena sono i finalisti del Gran Canaria Challenger. Nelle semifinali del torneo targato MEF Tennis Events, la seconda testa di serie del tabellone ha vinto il derby azzurro contro Riccardo Bonadio con il punteggio di 6-2 7-6(5) in un’ora e 38 minuti di gioco, poi lo spagnolo ha sconfitto il croato Duje Ajdukovic con lo score di 6-3 7-6(4) in un’ora e 51.

Mager non fallisce – Soddisfatto Mager dopo l’incontro: “Bonadio è un ottimo giocatore, vale più della classifica che ha (numero 276 ATP, ndr). Mi aspettavo un match complicato e così è stato. Ho giocato un buon primo set approfittando anche dei suoi errori; il secondo è stato una battaglia in cui sono stato bravo nei momenti importanti”. Da inizio torneo il sanremese si è tirato fuori da situazioni complicate mostrando grandi miglioramenti nei pressi della rete: “Sto prestando più attenzione alla volée in questo periodo, anche in allenamento. Provo a giocarne più di prima e sto lavorando anche sulla posizione a rete: so di dover migliorare ancora ma sono contento del rendimento in partita”. Dopo un mese senza incontri ufficiali, al primo torneo stagionale sulla terra rossa, la finale è realtà: “Sono volato a Gran Canaria senza particolari aspettative. L’obiettivo era disputare più partite possibile: sono orgoglioso di essere in finale e ancor di più del mio atteggiamento in campo. Ho lottato punto dopo punto sin dal primo turno, non era affatto scontato”.

Ok Carballes Baena – Raggiante anche Carballes Baena: “Non è stato facile affrontare un giocatore molto irregolare che non dà ritmo. Mi sono complicato la vita nel secondo set ma credo di potermi ritenere soddisfatto della mia prestazione. La finale? Sarà una partita importante. Arrivato a questo punto, darò il massimo per conquistare il trofeo”. La finale è in programma domenica 6 marzo sul Centrale del Cortijo Club de Campo alle ore 13.30 locali (14.30 italiane). Titolo di doppio ai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, che in finale si sono imposti sugli azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi con il punteggio di 5-7 6-4 10/7.

Center Court – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [1/WC] Roberto Carballes Baena vs [2] Gianluca Mager

I risultati di sabato 5 marzo

Semifinali singolare

Roberto Carballes Baena b. Duje Ajdukovic 6-3 7-6(4)

Gianluca Mager b. Riccardo Bonadio 6-2 7-6(5)

Finale doppio

Sadio Doumbia/Fabien Reboul b. Matteo Arnaldi/Luciano Darderi 5-7 6-4 10/7