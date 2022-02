Non solo Challenger: a Bergamo c’è anche il Trofeo AZIMUT

Confermata la sesta edizione del Trofeo AZIMUT, torneo ITF rilanciato nel 2015 dal Tennis Club Città dei Mille. L’appuntamento sarà durante la prima settimana di Wimbledon, dal 27 giugno al 3 luglio. Sarà l’antipasto del Challenger autunnale, nella speranza di accogliere a Bergamo i nuovi Djokovic, Monfils e Fognini.

L’ufficialità è arrivata il 23 febbraio, e due anni esatti dalla surreale domenica in cui l’Italia prese coscienza che stava iniziando l’incubo della pandemia. Quel giorno si sarebbe dovuta svolgere la finale dell’ATP Challenger di Bergamo: fu cancellata per ragioni di sicurezza, ma fu soltanto una delle prime “chiusure” di un periodo durissimo. Oggi va decisamente meglio, ed è simbolico che la sesta edizione del Trofeo AZIMUT (15.000$, terra battuta) sia stata ufficializzata nello stesso giorno. Non contenta di ospitare il prestigioso ATP Challenger di novembre, la città di Bergamo accoglierà il tennis professionistico nella settimana tra il 27 giugno e il 3 luglio, in contemporanea con la prima settimana di Wimbledon. La concomitanza dei Championships non è certo un problema per un torneo ITF “M15”, destinato a giocatori giovani e in ascesa, in linea con lo spirito del Tennis Club Città dei Mille. La tradizione agonistica del club è ben nota: quest’anno diventa maggiorenne l’edizione del 2004, cui presero parte tre giovanissimi che avrebbero fatto parlare molto di sè: Novak Djokovic, Gael Monfils e Fabio Fognini. Dopo qualche anno di stop, con l’elezione a presidente del club di Marco Fermi, il circolo di Via Martinella ha ripreso a ospitare un torneo internazionale.

I CAMPIONI DEL FUTURO

La rinascita risale al 2015, quando si impose Gianluca Naso. Il torneo si è svolto ininterrottamente fino al 2018, salvo poi tornare in naftalina per un paio d’anni. Nel 2019 gli organizzatori si presero una pausa, perplessi per la riforma dei punti messi in palio nei tornei ITF (che infatti sarebbe durata pochi mesi), mentre nel 2020 la pandemia ha bloccato mezza stagione. Il Trofeo AZIMUT è tornato la scorsa estate ha visto il bel successo di Federico Arnaboldi, canturino classe 2000 che al Città dei Mille si è aggiudicato il primo titolo in carriera. Lo spirito di questo torneo è chiaro: dare una chance di accumulare punti ed esperienza per giovani professionisti, oltre a garantire una settimana di spettacolo e intrattenimento agli appassionati bergamaschi, che non si accontentano della settimana invernale del Challenger. In tempi di restrizioni e difficoltà di vario genere, la continuità del Trofeo AZIMUT è un’ottima notizia per il movimento italiano, sempre a caccia di ricambi per i nostri attuali giocatori di vertice, che peraltro nel recente passato sono tutti passati da Bergamo. L’appuntamento è dunque per domenica 26 giugno al Tennis Club Città dei Mille per i primi match delle qualificazioni. Sarà l’antipasto di un altro grande anno di tennis internazionale a Bergamo.

ITF CITTÀ DEI MILLE – TROFEO AZIMUT / ALBO D’ORO

2015 – Gianluca Naso (ITA)

2016 – Adelchi Virgili (ITA)

2017 – Andrea Collarini (ARG)

2018 – Riccardo Bellotti (ITA)

2019 / 2020 – Non disputato

2021 – Federico Arnaboldi (ITA)