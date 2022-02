Sono ora drammatiche in Ucraina, la popolazione è sotto assedio dell’esercito russo, la libertà sembra ormai compromessa. I tennisti ucraini sostengono il proprio paese con accorati messaggi sui social. Ne abbiamo raccolti alcuni.

Dolgopolov mostra i video dei carri armati russi per le strade, criticando l’immobilismo del resto del mondo contro l’aggressione in corso

russian tank running over civilian car in Kiev. Well done world, doing nothing with your useless sanctions! 😔🙏🏻 pic.twitter.com/30UXCNPmD7 — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) February 25, 2022

Sergey Stakhovsky è orgoglioso delle forze armate ucraine: “Sono orgoglioso di @ukraine_defence Sono orgoglioso di @national_guard_of_ukraine Sono orgoglioso del mio presidente @zelenskiy_official Sono orgoglioso di ogni ✊ ucraino. Sono orgoglioso di essere ucraino✊.

Credi nei nostri militari… credi nella nostra invincibilità.

Gloria all’Ucraina”

Così Elina Svitolina: “Il mio cuore sta sanguinando, un’altra notte insonne di terrore per il popolo ucraino. VI PREGO AIUTATECI A FERMARE LA GUERRA”

Così invece Lesia Tsurenko: “Fermate la guerra! Vorrei chiedere a tutta la comunità del tennis di urlare contro la guerra sui propri social media! Chiedo a tutti di sostenere l’Ucraina in questo momento difficile, penso che sia semplicemente inaccettabile che le persone nel mio paese muoiano a causa delle ambizioni politiche del dittatore russo! Non voglio che le persone muoiano! E non voglio affrontare le conseguenze di questi eventi ma purtroppo è troppo tardi… Voglio solo la pace e voglio poter tornare a casa”

Critica la situazione per Dayana Yastremska, che si trova attualmente in patria ad Odessa: “dolore e tanta paura!

Sono nella mia città natale e sto con la mia famiglia. C’è una guerra in Ucraina! Vi amo tutti e credo sinceramente che la pace sarà presto ripristinata! State al sicuro! La vostra Dayan”