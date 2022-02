Presentato il Gran Canaria Challenger. Tanti azzurri al via

Presso El Cortijo Club de Campo è stato presentato in conferenza stampa il Gran Canaria Challenger. Il torneo organizzato da MEF Tennis Events nel meraviglioso club dell’isola spagnola andrà in scena da domenica 27 febbraio a domenica 6 marzo sui campi in terra rossa che già nel 2021 ospitarono due eventi dello stesso circuito maschile.

Tanti azzurri iscritti – L’azzurro Gianluca Mager, diventato papà della piccola Vittoria il 16 febbraio, è il numero 1 dell’entry list. Alle sue spalle il ceco Jiri Vesely e lo slovacco Andrej Martin. Poi la batteria italiana composta da Salvatore Caruso, Federico Gaio, Gian Marco Moroni, Alessandro Giannessi e Lorenzo Giustino. A rappresentare la Spagna saranno Eduard Esteve Lobato e la wild card annunciata in conferenza stampa, Roberto Carballes Baena. Nato a Tenerife il 23 marzo 1993, l’iberico è numero 81 del mondo, a dieci posizioni dal suo best ranking di 71 ATP. Ben 18 i titoli internazionali di singolare nella sua bacheca, di cui 5 Challenger, l’ultimo vinto la scorsa stagione a Belgrado. Sarà senza dubbio uno dei principali atleti da tenere d’occhio nella scintillante settimana di Gran Canaria.

Pronti Castellano e Margets – Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, ha sottolineato: “Gran Canaria è ancora una volta l’isola europea dello sport in una stretta relazione tra turismo e sport, che vanno di pari passo. Ringrazio gli organizzatori, le federazioni, i club e i tutti coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare per l’evento. Questa è solo la punta dell’iceberg del lavoro che va avanti dietro le quinte: siamo molto orgogliosi del fatto che questo tipo di evento abbia luogo qui, rendendoci un riferimento mondiale. Questa è una piattaforma, una fabbrica di sogni, un trampolino di lancio affinché i nostri figli non solo possano vivere di sport, ma possano anche essere formati con i valori che lo sport vive”. E l’entusiasmo Miquel Margets, director del Área de Competición de la Real Federación Española de Tenis: “Uno degli obiettivi della federazione è creare una rete di tornei che aiuti i nostri giovani talenti a fare l’ultimo passo prima degli Slam e del circuito maggiore. A tal proposito ritengo fondamentale il lavoro e l’abnegazione di MEF Tennis Events, società esperta che ha deciso di mettere in campo i suoi sforzi e le sue risorse per lavorare al nostro fianco. Sono sicuro che anche quest’anno il Gran Canaria Challenger sarà un successo”.

