Rublev si vendica di Auger-Aliassime e vince il torneo di Marsiglia (Video)

Il numero sette del mondo Andrey Rublev è tornato al titolo un anno dopo questa domenica, ed ha trionfato questo pomeriggio all’ATP 250 di Marsiglia, in Francia, in una settimana molto travagliata, in cui non ha nemmeno giocato il suo miglior tennis, ma ha finito per lottare e vincere il nono titolo in carriera.

In una finale molto attesa e non deludente, il 25enne russo ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, che lo aveva battuto la settimana scorsa nelle semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam, 7-5, 7-6(4), in un match di qualità, in cui il russo avrebbe potuto vincere più rapidamente, ma ha avuto una grande resistenza da parte del canadese, che è apparso in ottima forma.

Rublev al termine della partita era molto felice di aver vinto, ovviamente, e non ha nascosto la sua gioia, soprattutto per aver trionfato contro uno dei migliori giocatori del momento.

“Sono molto felice di aver sconfitto Felix, che è uno dei migliori giocatori del mondo. È stato uno sfidante molto duro da affrontare.” – dichiara Rublev.

I due tennisti sono ora diretti a Dubai, dove giocheranno martedì. Rublev affronterà il britannico Daniel Evans al primo turno, mentre Auger-Aliassime sfiderà Nikoloz Basilashvili.