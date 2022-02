ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Garin n.1. Presente Marco Cecchinato

ATP 250 Santiago – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Garin, Cristian vs Bye

Qualifier vs (WC) Tabilo, Alejandro

Rune, Holger vs Qualifier

Cecchinato, Marco vs (6) Kecmanovic, Miomir

(4) Martinez, Pedro vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Munar, Jaume

Qualifier vs (WC) Seyboth Wild, Thiago

(PR) Hanfmann, Yannick vs (5) Coria, Federico

(7) Baez, Sebastian vs Varillas, Juan Pablo

Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier

(WC) Jarry, Nicolas vs Monteiro, Thiago

Bye vs (3) Delbonis, Federico

(8) Bagnis, Facundo vs Zapata Miralles, Bernabe

Dellien, Hugo vs Cerundolo, Francisco

Taberner, Carlos vs Cerundolo, Juan Manuel

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert