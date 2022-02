Video del Giorno: Benoit Paire manca uno smash sulla palla match

Benoit Paire continua a perdere partite ed è stato eliminato al primo turno anche nell’ATP 250 Buenos Aires, in Argentina. Il francese è stato vicino a battere il serbo Dusan Lajovic, quinta testa di serie, ma ha finito per perdere 4-6, 6-4, 7-6(4), in un match in cui ha avuto un match point mancando, come vedete da questo video, uno smash non impossibile.

Questo è stato il terzo match point di fila mancato da Paire dal 40-0 (sul punteggio di 5 a 4 e battuta a disposizione nel terzo e decisivo set).