ATP 250 Montpellier, Cordoba e Pune: I risultati con il dettaglio delle Finali. Bublik fa la festa ad Alexander Zverev. Suo il titolo in Francia. Sousa ritorna a vincere quasi 4 anni dopo

Quasi quattro anni dopo, João Sousa vince nuovamente un torneo nel circuito maggiore. Il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, numero 137 del ranking ATP, ha sconfitto nella finale del torneo ATP 250 di Pune Emil Ruusuvuori (87°), vincendo così il suo quarto titolo in carriera. Il trofeo Tata Open Maharashtra va accanto alle coppe che il portoghese ha sollevato a Kuala Lumpur’2013, Valencia’2015 e Estoril’2018.

Il 32enne portoghese si è aggiudicato l’incontro con il risultato di 7-6(9), 4-6 6-1 in quella che è stata l’undicesima finale che ha disputato nel circuito maggiore. Così, ha rovinato il debutto di Ruusuvuori, che veniva da un torneo pulito senza perdere alcun set.

Per Alexander Zverev questo inizio di 2022 si sta trasformando in un vero incubo. Per un giocatore della sua statura non riuscire ad ottenere buoni risultati nelle ultime settimane è davvero strano.

La partita contro Alexander Bublik era molto pericolosa, per il talento e il coraggio che il giocatore kazako ha su superfici di questo tipo. E le previsioni non erano sbagliate.

Il kazako si è imposto sul giocatore tedesco per 6-4, 6-3 in un’ora e dieci minuti di gioco vincendo così il torneo ATP 250 di Montpellier.

Grande settimana per il giocatore kazako che si è aggiudicato il primo titolo ATP in carriera.

ATP 250 Pune (India) – Finali, cemento

ATP Pune Luke Saville / John-Patrick Smith [1] Luke Saville / John-Patrick Smith [1] 7 3 6 Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan [2] Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan [2] 6 6 10 Vincitore: Bopanna / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 L. Saville / Smith 0-1 R. Bopanna / Ramanathan 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 ace 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Saville / Smith 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 R. Bopanna / Ramanathan 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Saville / Smith 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Bopanna / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 L. Saville / Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-2 → 1-3 L. Saville / Smith 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Saville / Smith 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 ace 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 L. Saville / Smith 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Ramanathan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Saville / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 L. Saville / Smith 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Saville / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Saville / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Saville / Smith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Pune Joao Sousa Joao Sousa 7 4 6 Emil Ruusuvuori [6] Emil Ruusuvuori [6] 6 6 1 Vincitore: Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Sousa 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 3-5 → 4-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP 250 Montpellier (Francia), cemento (al coperto) – Finali

ATP Montpellier Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [1] 4 7 12 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 6 6 10 Vincitore: Herbert / Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 P. Herbert / Mahut 1-0 L. Glasspool / Heliovaara 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 df 4-5 5-5 6-5 ace 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 ace 10-10 10-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

ATP Montpellier Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 4 3 Alexander Bublik [6] Alexander Bublik [6] 6 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 250 Cordoba (Argentina) – Finali, terra battuta

Cancha Central – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 5:00 pm)

