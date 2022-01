Australian Open: per Sinner quote rasoterra all’esordio con Sousa, Musetti contro lo scoglio de Minaur

L’esordio è, almeno sulla carta, uno dei più morbidi per Jannik Sinner, che nel primo turno degli Australian Open affronta Joao Sousa con i favori del pronostico.

L’altoatesino, scivolato appena fuori dalla top ten, vede il successo a 1,03, mentre per i betting analyst una vittoria del portoghese vale addirittura 9,20. Match decisamente più complicato per Lorenzo Musetti, il quale si trova di fronte il padrone di casa Alex de Minaur, grande favorito dell’incontro: le quote pendono nettamente verso l’australiano, per cui un successo si gioca a 1,15, mentre un trionfo del giovane di Carrara è in quota a 4,75.

Per quanto riguarda il risultato esatto, una vittoria in tre set per de Minaur paga 2 volte la posta ed è l’esito più probabile. Match sulla carta equilibrato quello di Andreas Seppi che affronta Kamil Majchrzak e vede il passaggio del turno a 1,92. Leggermente favorito, quindi, il tennista polacco, per cui una vittoria si gioca a 1,80.

Australian Open – scontri diretti e quote

tomorrow, 01:00 1R Gomez – Cilic (27) 0-0 8.33 1.08

tomorrow, 01:00 1R Skatov – Gombos 0-0 2.42 1.56

tomorrow, 01:00 1R Van De Zandschulp – Struff 0-0 1.59 2.36

tomorrow, 01:00 1R Humbert (29) – Gasquet 0-0 1.23 4.20

tomorrow, 01:00 1R O’Connell – Gaston 0-0 1.85 1.96

tomorrow, 01:00 1R Schwartzman (13) – Krajinovic 0-0 1.30 3.56

tomorrow, 01:00 1R Kohlschreiber – Cecchinato 2-2 1.51 2.57

tomorrow, 02:30 1R Sousa – Sinner (11) 1-0 12.40 1.04

tomorrow, 02:30 1R Carballes Baena – Berankis 1-2 2.75 1.45

tomorrow, 02:30 1R Rublev (5) – Mager 0-0 1.04 12.89

tomorrow, 02:30 1R Paire – Monteiro 2-0 3.00 1.39

tomorrow, 02:30 1R Johnson – Thompson 0-0 2.01 1.80

tomorrow, 03:00 1R Dimitrov (26) – Lehecka 0-0 1.15 5.25

tomorrow, 04:00 1R Laaksonen – Medvedev (2) 0-2 20.49 1.01

tomorrow, 04:00 1R Cressy – Isner (22) 0-0 1.79 2.02

tomorrow, 04:30 1R Dzumhur – Andujar 1-0 1.68 2.19

tomorrow, 04:30 1R Daniel – Barrios Vera 0-0 1.37 3.07

tomorrow, 04:30 1R Machac – Cerundolo 0-0 1.17 4.88

tomorrow, 04:30 1R Ruusuvuori – Auger Aliassime (9) 0-0 3.45 1.31

tomorrow, 04:30 1R Evans (24) – Goffin 2-0 1.26 3.78

tomorrow, 04:30 1R Ruud (8) – Molcan 0-1 1.18 4.86

tomorrow, 05:00 1R Basilashvili (21) – Murray 0-2 2.48 1.53

tomorrow, 06:00 1R Marterer – Fritz (20) 1-0 6.01 1.13

tomorrow, 06:00 1R Tiafoe – Trungelliti 0-0 1.14 5.75

tomorrow, 06:00 1R Davidovich Fokina – Bolt 0-0 1.24 4.02

tomorrow, 06:00 1R Popyrin – Rinderknech 0-0 2.15 1.70

tomorrow, 06:00 1R Baez – Ramos-Vinolas 0-0 1.48 2.63

tomorrow, 06:00 1R Seppi – Majchrzak 1-1 1.95 1.85

tomorrow, 09:00 1R Broady – Kyrgios 0-0 2.62 1.49

tomorrow, 09:00 1R Musetti – De Minaur (32) 0-0 5.24 1.15

tomorrow, 10:30 1R Ymer – Tsitsipas (4) 0-2 4.90 1.17

Australian Open – scontri diretti e quote

tomorrow, 01:00 1R Cornet – Tomova 0-1 1.34 3.27

tomorrow, 01:00 1R Anderson – Stosur 0-0 1.77 2.06

tomorrow, 01:00 1R Doi – Kucova 3-0 1.57 2.39

tomorrow, 01:00 1R Kvitova (20) – Cirstea 5-3 1.50 2.55

tomorrow, 01:00 1R Saville – Peterson 0-1 2.29 1.62

tomorrow, 01:00 1R Burel – Muguruza (3) 0-0 6.52 1.11

tomorrow, 01:00 1R Dodin – Begu 1-0 3.24 1.34

tomorrow, 01:00 1R Mertens (19) – Zvonareva 1-0 1.36 3.13

tomorrow, 02:30 1R Swiatek (7) – Dart 0-0 1.07 8.52

tomorrow, 02:30 1R Vondrousova (31) – Hon 2-0 1.15 5.39

tomorrow, 02:30 1R Kontaveit (6) – Siniakova 4-1 1.10 6.91

tomorrow, 03:00 1R Bektas – Samsonova 0-0 4.94 1.17

tomorrow, 03:00 1R Baptiste – Garcia 0-0 2.83 1.43

tomorrow, 03:00 1R Voegele – Kasatkina (25) 0-0 6.32 1.12

tomorrow, 03:00 1R Inglis – Fernandez (23) 0-2 6.82 1.10

tomorrow, 03:00 1R Bondar – Pavlyuchenkova (10) 0-0 3.14 1.36

tomorrow, 03:00 1R Linette – Sevastova 0-1 2.14 1.71

tomorrow, 03:00 1R Diyas – Rybakina (12) 0-0 6.12 1.12

tomorrow, 04:30 1R Volynets – Haddad Maia 1-0 2.02 1.80

tomorrow, 04:30 1R Watson – Sherif 0-0 1.75 2.09

tomorrow, 04:30 1R Zidansek (29) – Rus 0-1 1.62 2.30

tomorrow, 04:30 1R Halep (14) – Frech 1-0 1.04 11.70

tomorrow, 04:30 1R Konjuh – Rogers 1-0 2.12 1.72

tomorrow, 04:30 1R Tauson – Sharma 1-0 1.20 4.50

tomorrow, 05:00 1R Golubic – Zhang 2-1 1.42 2.86

tomorrow, 06:30 1R Bouzkova – Marino 0-0 1.49 2.60

tomorrow, 06:30 1R Jang – Kovinic 0-0 2.01 1.80

tomorrow, 06:30 1R Dolehide – Collins (27) 1-2 4.73 1.18

tomorrow, 06:30 1R Li – Wang 0-0 1.30 3.54

tomorrow, 06:30 1R Kerber (16) – Kanepi 2-2 1.49 2.62

tomorrow, 09:00 1R Sanders – Sabalenka (2) 0-1 3.61 1.29

tomorrow, 11:00 1R Stephens – Raducanu (17) 0-0 1.99 1.81