Il britannico Draper vince il Challenger Città di Forlì 2 al Villa Carpena

Jack Draper, ventenne britannico di Sutton, ha conquistato il Challenger Città di Forlì al TC Villa Carpena, conquistando un inedito derby contro il connazionale Jay Clarke, n.3 del tabellone, battuto con un netto 6-3 6-0 in appena 1h13’ di gioco.

Draper, testa di serie n.8, era sicuramente sfavorito all’inizio del match, invece, ha giocato un match perfetto rispetto a Clarke che ha forse pagato la battaglia della semifinale contro il bulgaro Andreev. Draper, che oltre il tennis ha la passione per il pugilato e in particolare per Mike Tyson, all’inizio del torneo era n.262 del ranking mondiale, compirà un notevole salto in avanti arrivando fino al n.212, suo best ranking in carriera, grazie agli 80 punti Atp che spettano al vincitore. Nonostante la sconfitta Clarke tornerà comunque nei top 200 del mondo, al 185, lui che in passato è salito anche la numero 153 e che vanta una convocazione nel quartetto di Coppa Davis britannico.

Ma oggi a Forlì è stato più forte il meno quotato Draper. I due finalisti da domani saranno al via del terzo challenger della città romagnola.