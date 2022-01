Australian Open: I risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Avanzano Sonego e Trevisan. Male Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Perde netto Jasmine Paolini

Male Fabio Fognini, n. 32 ATP, nel primo turno dell’Australian Open.

L’azzurro è stato sconfitto in tre rapidi set dall’olandese Tallon Griekspoor, 25enne di Haarlem, n.62 del ranking, che gioca solo per la seconda volta lo Slam Down Under (sfida inedita) con il risultato di 61 64 64.

Da segnalare che Fabio ha avuto in tutto il match solo due palle brea, annullate dall’olandese nel sesto gioco del secondo set quando era già avanti anche di un break (3 a 2 e servizio).

Avanza Lorenzo Sonego, reduce dai quarti a Sydney (stoppato da Karatsev): il 26enne torinese, n.26 ATP e 25esima testa di serie – ha eliminato all’esordio in tre set Sam Querrey, n.110 del ranking.

Al secondo turno sfiderà Otte o Tseng.

Fuori Salvatore Caruso, sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni dal giapponese Taro Daniel (n.120 ATP) e ripescato in tabellone proprio a seguito della decisione di escludere Djokovic: il 29enne di Avola, n.146 del ranking, posizionato proprio nello slot di Nole, è stato superato dal serbo Kecmanovic in tre set.

Bene Martina Trevisan. La 28enne mancina di Firenze n.111 WTA – rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, se lo era guadagnato attraverso le qualificazioni si è imposta 62 63, in un’ora ed undici minuti, all’esordio sulla lucky loser giapponese Nao Hibino, n.125 del ranking.

Per la Trevisan secondo turno contro la vincente del match tra la spagnola Paula Badosa, n.6 WTA (“best”) ed ottava testa di serie, e l’australiana Alja Tomljanovic, n.43 del ranking.

Out anche Jasmine Paolini. L’azzurra, n.52 WTA, è stata sconfitta per 61 63, in appena un’ora e dieci minuti, dalla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.72 del ranking.

Jasmine è partita male cedendo la battuta in avvio, si è ripresa immediatamente il break, ma poi ha incassato un parziale di cinque giochi consecutivi per il 6-1 della tennista rumena.

Nella seconda frazione è stata l’azzurra a prendere subito un break di vantaggio ma lo ha restituito immediatamente. Ci ha riprovato nel quinto game ma anche stavolta il contro-break di Ruse è arrivato subito con la rumena che dal 2-3 non ha più perso un gioco ed ha vinto il secondo parziale e la partita per 6 a 3.

Australian Open (Australia), cemento – 1° Turno

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

2° Inc. B. Nakashima vs (7) M. Berrettini



GS Australian Open B. Nakashima B. Nakashima 6 2 6 3 M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 4 6 7 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4° Inc. (LL) S. Caruso vs M. Kecmanovic (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open S. Caruso [29] S. Caruso [29] 4 2 1 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 6 6 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1° Inc. A. Potapova vs (30) C. Giorgi



GS Australian Open A. Potapova A. Potapova 4 0 C. Giorgi [30] C. Giorgi [30] 6 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 A-40 0-4 → 0-5 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Potapova 0-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Potapova 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4° Inc. T. Griekspoor vs F. Fognini (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



GS Australian Open T. Griekspoor T. Griekspoor 6 6 6 F. Fognini F. Fognini 1 4 4 Vincitore: T. Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4° Inc. S. Zheng vs (Q) M. Trevisan



GS Australian Open N. Hibino [15] N. Hibino [15] 2 3 M. Trevisan [2] M. Trevisan [2] 6 6 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Hibino 0-30 0-15 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 M. Trevisan 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Hibino 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3° Inc. E. Ruse vs J. Paolini



GS Australian Open E. Ruse E. Ruse 6 6 J. Paolini J. Paolini 1 3 Vincitore: E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3° Inc. V. Gracheva vs (Q) L. Bronzetti



GS Australian Open V. Gracheva V. Gracheva 6 2 3 L. Bronzetti L. Bronzetti 3 6 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Bronzetti 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 V. Gracheva 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 1-3 → 1-4 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 V. Gracheva 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 2-1 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4° Inc. S. Querrey vs (25) L. Sonego