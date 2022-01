Il lento recupero di Borna Coric

La vita professionale di Borna Coric continua ad essere un incubo. Il croato, che non gioca da quasi un anno, aveva previsto di tornare alla competizioni agli Australian Open – è stato uno dei primi tennisti ad arrivare a Melbourne – ma purtroppo non giocherà nemmeno questa volta.

L’attuale numero 89 del mondo ha annunciato il suo ritiro dal primo Grand Slam della stagione e ha spiegato che la spalla non è ancora completamente recuperata.

“Purtroppo la mia spalla non è ancora pronta per competere per cinque set, quindi io e il mio team abbiamo deciso di fare la difficile scelta di ritirarci dagli Australian Open. Sono molto vicino ad essere al 100% e sono arrivato in Australia con la chiara intenzione di fare il mio ritorno in campo, ma voglio essere sicuro di non fare passi indietro nell’ultima fase del mio recupero”, si legge su Instagram.