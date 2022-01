Gaudenzi parla di nuovo del circuito Challenger: “È vitale al successo nel tennis”. La nuova distribuzione dei guadagni

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, “corregge il tiro” sul delicato tema del Challenger Tour. In un’intervista rilasciata al Financial Times alcune settimane fa, aveva espresso un concetto a dir poco brutale: il Challenger Tour non attira abbastanza interesse quindi non è sostenibile economicamente. Parole che avevano scatenato un discreto putiferio nel mondo della racchetta, alimentando ancor più le “fiamme” di coloro che da tempo criticano l’ATP per la poco equa distribuzione dei guadagni tra il ricchissimo tour maggiore, e le briciole per coloro che cercando di arrivare ad un posto al sole.

In un’intervista – molto lunga – pubblicata oggi sul sito ATP, Gaudenzi affronta questo tema delicato con altra visione, più propositiva e positiva, affermando che per il tennis professionistico il Challenger Tour è vitale. Riportiamo alcuni concetti dell’intervista, che invitiamo a leggere in originale.

“Vorrei iniziare affermando che il Challenger Tour è vitale per il successo del tennis. È il percorso verso l’ATP Tour senza il quale il nostro sport non può prosperare. So in prima persona quanto sia dura la competizione a quel livello, avendo giocato molti Challenger durante la mia carriera. Ho il massimo rispetto per i giocatori e per i promotori di tornei di quel livello, che lavorano molto duramente.

Quando si tratta del numero di atleti sostenuti finanziariamente, è vero che il tennis non è allo stesso livello degli sport di squadra come il calcio, il football americano o il basket. Il miglioramento della redditività finanziaria ai livelli più bassi del tennis si riduce a una migliore promozione e supporto attraverso la ridistribuzione dei ricavi generati ai massimi livelli. Vorrei sottolineare che questa è assolutamente una priorità per l’ATP e, cosa importante, riteniamo che si possano compiere progressi significativi.

Abbiamo recentemente creato una nuovissima divisione Challenger dedicata all’interno dell’ATP, guidata da Richard Glover, ex CEO di Tennis South Africa. L’unico obiettivo della divisione sarà far crescere lo sport a quel livello. Ciò fa seguito a una valutazione completa e all’analisi finanziaria del Challenger Tour dell’anno scorso da parte di ATP Management, che ha esaminato le opportunità di ristrutturazione e aumento degli investimenti. Con il supporto del nostro Consiglio, il nostro piano è quello di sfruttare queste opportunità nel 2022.

Sebbene il Challenger Tour sia di per sé un prodotto sostenibile da oltre 30 anni, sono fiducioso che questo lavoro si tradurrà in miglioramenti significativi, incluso un aumento dei guadagni dei giocatori”.

Differenza tra sport di squadra e individuale, come discrepanza tra sostenibilità finanziaria degli stessi atleti: “Si tratta del coinvolgimento dei fan. Gli sport di squadra traggono vantaggio dall’avere seguaci fedeli, spesso basati sulla posizione, anche ai livelli più bassi. Le squadre hanno l’opportunità di giocare davanti ai loro tifosi di casa per gran parte dell’anno e costruire un seguito attorno a un’identità condivisa. Sono questi fan che acquistano regolarmente biglietti e merchandising, o guardano in TV, che fanno funzionare il modello di business. Al contrario, l’interesse dei fan è più guidato dalle star negli sport individuali.

Detto questo, il tennis genera ricavi significativi e, insieme al golf, figura tra gli sport individuali di maggior successo al mondo. Abbiamo più di 1 miliardo di fan: la nostra sfida e la nostra opportunità non è solo quella di attirare nuovi fan, ma anche di creare un coinvolgimento più profondo all’interno della nostra base di fan esistente”.

“In un anno tipico il Challenger Tour prevede più di 150 tornei, offrendo circa 12 milioni di dollari di montepremi. Al momento, troppo pochi giocatori si guadagnano da vivere a quel livello di questo sport. Perché questo cambi in modo significativo, i vari organismi del tennis devono lavorare come un fronte unito per garantire che la crescita dei ricavi ai vertici del nostro sport sia ridistribuita ai livelli più bassi. Ciò deve avvenire parallelamente all’aumento dei flussi di entrate esistenti a livello di Challenger.

Dobbiamo anche riconoscere che non ci si può aspettare che il nostro sport fornisca un sostentamento a un numero illimitato di giocatori. Una linea deve essere tracciata da qualche parte. Quella decisione deve essere presa collettivamente tra le varie organizzazioni del nostro sport, e tutti nel tennis, compresi gli aspiranti giocatori, trarrebbero vantaggio dall’avere una comprensione più chiara di dove si trova quella linea. E poi si tratta di continuare a rafforzare guadagni, opportunità e mobilità per la prossima categoria di giocatori che attualmente non sono in grado di guadagnarsi da vivere con il tennis professionistico.

In termini di gestione del calendario, è fondamentale mantenere un’ampia diffusione geografica degli eventi Challenger. Gli eventi locali sono essenziali per i giocatori per ridurre i costi di viaggio”.

Gaudenzi respinge la critica che si pensi solo al tennis dei già ricchi: “I giocatori classificati tra 100 e 200 in singolo hanno effettivamente guadagnato in media il 14% in più in prize money nel 2021 rispetto al 2019, prima della pandemia. Nel 2021 si sono svolti 147 tornei a livello Challenger, soli 11 eventi in meno rispetto al 2019. Questi numeri dimostrano chiaramente la nostra attenzione nel supportare i livelli più bassi del tennis in questo momento difficile.

Guardando a lungo termine, il Piano strategico che abbiamo presentato a settembre 2020 definisce una visione chiara per lo sport, per cui la crescita ai vertici dovrebbe rafforzare la base della piramide sotto forma di un maggiore sostegno finanziario ai livelli inferiori. Questo supporto è una responsabilità collettiva e tutte le principali entità del tennis hanno un ruolo da svolgere lavorando più strettamente insieme”.

“Abbiamo la responsabilità di assicurarci che i migliori giocatori siano ben ricompensati in quanto generano la maggior parte del valore di intrattenimento per i fan durante i nostri eventi premium. Arrivare ai vertici di qualsiasi sport comporta un immenso duro lavoro e dedizione da parte degli atleti senza garanzie di successo. Vogliamo assicurarci che durante una carriera da 10 a 15 anni questi top performer siano stati adeguatamente ricompensati per aver raggiunto quel livello e aver guidato il valore dell’intrattenimento del nostro sport.

Detto questo, vediamo anche la possibilità di distribuire premi in denaro a un numero maggiore di giocatori? Assolutamente. Quando i giovani atleti prendono la decisione se perseguire o meno il tennis a livello professionale, ciò avrà un impatto sul fatto che lo considerino un’opzione di carriera praticabile. Potrebbe significare la differenza tra una futura superstar che continua nello sport o meno. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui gli aumenti dei premi in denaro sono stati ponderati nei round precedenti negli ultimi anni per aiutare in questo e, in definitiva, fornire un percorso sostenibile verso la vetta.”

Ecco un passaggio fondamentale per la prossima redistribuzione dei guadagni sul tour: “Stiamo implementando un nuovo modello di montepremi agli ATP Masters 1000, ideato nell’ambito del Piano Strategico ATP, che è già entrato in vigore da quest’anno. Secondo il modello, i profitti dei tornei che superano i premi in denaro in loco in tutta la categoria saranno condivisi 50-50 tra tornei e giocatori, contribuendo a un potenziale nuovo Bonus Pool variabile che verrebbe pagato ai giocatori alla fine di ogni anno. La formula si basa su una nuova regola che richiede una revisione indipendente dei dati finanziari del torneo. Si tratta di un progresso rivoluzionario per la nostra organizzazione, che per la prima volta dall’inizio del Tour nel 1990 offre piena trasparenza finanziaria ai giocatori. Costituisce un importante passo avanti nell’allineamento degli interessi dei giocatori e dei tornei nell’ambito della partnership paritaria dell’ATP Tour”.

Parole importanti, vedremo come saranno accolte dai tennis, inclusa la “fronda” creata con la PTPA.

Marco Mazzoni