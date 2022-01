Challenger Forlì 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi riceve lo SE

Challenger Forlì 2 – Tabellone Principale

(1) Pospisil, Vasek vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Gigante, Matteo vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Potenza, Luca vs Piros, Zsombor

Gojo, Borna vs (6) Istomin, Denis

(4) Kotov, Pavel vs Copil, Marius

Ritschard, Alexander vs (WC) Napolitano, Stefano

Qualifier/Lucky Loser vs (SE) Nardi, Luca

Quiroz, Roberto vs (8) Draper, Jack

(5) Stebe, Cedrik-Marcel vs Fatic, Nerman

Wu, Tung-Lin vs Qualifier/Lucky Loser

Escoffier, Antoine vs (Alt) Forti, Francesco

Mejia, Nicolas vs (3) Clarke, Jay

(7) Uchida, Kaichi vs Qualifier/Lucky Loser

(SE) Sasikumar, Mukund vs Furness, Evan

Qualifier/Lucky Loser vs Jaziri, Malek

Tiurnev, Evgenii vs (2) Hoang, Antoine

(1) Sels, Jellevs Setkic, Aldin(Alt) Kumar, Omnivs (10) Hemery, Calvin

(2) Martineau, Matteo vs (Alt) Bondarevskiy, Yan

Lazarov, Alexandar vs (11) Brouwer, Gijs

(3) Geerts, Michael vs (WC) Passaro, Francesco

(WC) Capacci, Christian vs (9) Andreev, Adrian

(4) Vatutin, Alexey vs (Alt) Weis, Alexander

Yevseyev, Denis vs (12) Vrbensky, Michael

(5) McHugh, Aidan vs Ejupovic, Elmar

(WC) Angelini, Lorenzo vs (8) Arnaldi, Matteo

(6) Benchetrit, Elliot vs (PR) Jahn, Jeremy

(WC) Dambrosi, Giacomo vs (7) Jubb, Paul

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [WC] Giacomo Dambrosi vs [7] Paul Jubb

2. [6] Elliot Benchetrit vs [PR] Jeremy Jahn

3. [4] Alexey Vatutin vs [Alt] Alexander Weis

4. [WC] Christian Capacci vs [9] Adrian Andreev (non prima ore: 14:00)

5. [WC] Lorenzo Angelini vs [8] Matteo Arnaldi

Gencom – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [Alt] Omni Kumar vs [10] Calvin Hemery

2. [1] Jelle Sels vs Aldin Setkic

3. Denis Yevseyev vs [12] Michael Vrbensky

4. [3] Michael Geerts vs [WC] Francesco Passaro (non prima ore: 14:00)

5. [5] Aidan McHugh vs Elmar Ejupovic

6. [2] Matteo Martineau vs [Alt] Yan Bondarevskiy

7. Alexandar Lazarov vs [11] Gijs Brouwer