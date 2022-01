Tennys Sandgren ha dato forfait all’Australian Open perchè non vaccinato

A differenza di Novak Djokovic, c’è un altro tennista che non si è vaccinato contro il Covid-19 e non giocherà gli Australian Open. L’americano Tennys Sandgren, numero 96 del ranking ATP, si è ritirato dal primo Grand Slam della stagione perché non è vaccinato contro la malattia causata dal nuovo coronavirus, ma non ha nemmeno chiesto un’eccezione medica.

Secondo il giornalista Ben Rothenberg, Sandgren, che ha raggiunto due volte i quarti di finale a Melbourne, ha spiegato che non ha inoltrato la domanda – che nel caso di Djokovic è stata accettata – perché ha ritenuto che le sue motivazioni non sarebbero state accettate dal governo australiano.