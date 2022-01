ATP 250-WTA 500 di Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

ATP – WTA 500 di Adelaide – Hard – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Kaja Juvan vs [2] Aryna Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

2. Shelby Rogers vs [3] Maria Sakkari



Il match deve ancora iniziare

3. Thiago Monteiro vs [3] Marin Cilic



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Ashleigh Barty vs Cori Gauff (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Frances Tiafoe vs [WC] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Leylah Fernandez / Erin Routliffe vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Elena Rybakina vs M. Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Laslo Djere vs Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

4. Mikael Ymer vs [8] Soonwoo Kwon



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Priscilla Hon / Charlotte Kempenaers-Pocz vs [OSE] Shelby Rogers / Heather Watson (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

1. Treat Huey/ Frederik Nielsenvs [4] Tomislav Brkic/ Santiago Gonzalez

2. Steve Johnson / Yoshihito Nishioka vs [6] Jonathan Erlich / Andre Goransson



Il match deve ancora iniziare

3. Marton Fucsovics / Tommy Paul vs [5] Matthew Ebden / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Aleksandar Vukic / Edward Winter



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Sofia Kenin / Nicole Melichar-Martinez vs Anna Blinkova / Ulrikke Eikeri



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Darija Jurak / Andreja Klepac vs Kateryna Bondarenko / Lyudmyla Kichenok



Il match deve ancora iniziare

3. [OSE] Kaja Juvan / Tamara Zidansek vs Marie Bouzkova / Lucie Hradecka (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare