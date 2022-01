ATP Cup 2022: Il programma di Martedì 04 Gennaio 2022. Alle 24 in campo l’Italia contro la Francia (la situazione dell’Italia nel Gruppo)

L’Italia è obbligata a vincere questa notte in ATP Cup per cercare di qualificarsi alle semifinali.

Nel gruppo B ora la situazione è decisamente complicata dato che si qualifica solo la prima. Se solo due squadre arriveranno a pari punti, passa la vincitrice dello scontro diretto. Se le squadre sono tre, si contano gli incontri vinti poi se fosse pari anche questo si calcolerà la percentuale, nell’ordine, di match/set/giochi vinti

Se martedì l’Australia (ipoteticamente) batterà la Russia, l’Italia sarà eliminata.

Nella terza giornata se l’Italia batterà anche la Russia sarà prima in virtù dello scontro diretto ma sempre se la Francia supererà l’Australia. In caso contrario si calcoleranno le partite vinte e poi le percentuali.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jan-Lennard Struff vs John Isner

2. Alexander Zverev vs Taylor Fritz

3. Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Taylor Fritz / John Isner

4. Denis Shapovalov vs Daniel Evans (non prima ore: 07:30)

5. Felix Auger-Aliassime vs Cameron Norrie (non prima ore: 09:00)

6. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Jamie Murray / Joe Salisbury

Qudos Bank Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech

2. Matteo Berrettini vs Ugo Humbert

3. Matteo Berrettini / Jannik Sinner vs Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin

4. Roman Safiullin vs [WC] James Duckworth (non prima ore: 07:30)

5. Daniil Medvedev vs [WC] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)

6. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs [WC] John Peers / Luke Saville