ATP Cup: Dusan Lajovic parla dell’assenza di Novak Djokovic “Non ha dato nessuna spiegazione e noi non l’abbiamo chiesta. Ci ha anche detto che non sapeva ancora cosa sarebbe successo con l’Australian Open”

La telenovela continua su Novak Djokovic. Novak sta ritardando il più possibile la sua decisione di giocare o meno agli Australian Open. La vaccinazione obbligatoria sembra incompatibile con le sue volontà e i vari report suggeriscono che il serbo sta facendo del suo meglio per ottenere un’esenzione medica. Dusan Lajovic è stato interrogato sulla questione alla conferenza stampa della squadra serba nell’ATP Cup, e la sua risposta aggiunge ancora più incertezza alla questione.

“Siamo stati fino all’ultimo minuto ad aspettare la decisione di Novak. Siamo in costante contatto con lui e un giorno e mezzo fa ci ha confermato che non avrebbe giocato il torneo, ma non ci ha detto altro. Non ha dato nessuna spiegazione e noi non l’abbiamo chiesta. Ci ha anche detto che non sapeva ancora cosa sarebbe successo con l’Australian Open , quindi la sua presenza nel torneo è ancora incerta e penso che sarà nota solo nei prossimi giorni. Senza di lui, le aspettative della squadra si abbassano molto, non siamo i favoriti ora, ma questo può essere positivo perché ci permetterà di giocare senza pressione, non abbiamo nulla da perdere.”