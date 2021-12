Il tennis è pronto a ripartire: ecco tutti gli italiani impegnati in Australia nella prima settimana di gioco

Manca ormai davvero poco all’inizio della nuova stagione. Di seguito proponiamo tutti gli impegni degli italiani nella prima settimana di gioco in Australia: al maschile occhi puntati sull’ATP Cup (Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli, Fognini) e sugli ATP 250 di Adelaide 1 (Musetti, Mager) e Melbourne (Travaglia in main draw, Cecchinato e Seppi nelle qualificazioni); al femminile, invece, a Melbourne inizierà il 2022 di Giorgi, Paolini, Trevisan ed Errani mentre ad Adelaide saranno in scena Bronzetti e Stefanini.

A livello Challenger, saranno ben dieci i nostri portacolori impegnati a Bendigo, sede anche di un torneo ITF da $60.000+H al quale risultano iscritte Gatto-Monticone e Di Sarra.

ATP CUP

ITALIA: Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli, Fognini

ATP 250 ADELAIDE 1

MD: Musetti, Mager

Q: —

ATP 250 MELBOURNE

MD: Travaglia

Q: Cecchinato, Seppi

CHALLENGER BENDIGO

MD: Gaio, Caruso, Moroni, Agamenone, Marcora, Fabbiano, Cobolli, Giustino, Pellegrino

Q: Baldi

WTA 500 ADELAIDE 1

MD: —

Q: Bronzetti, Stefanini

WTA 250 MELBOURNE

MD: Giorgi, Paolini

Q: Trevisan, Errani

W60+H BENDIGO

MD: Gatto-Monticone, Di Sarra

Q: —