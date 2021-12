Andrey Rublev: “Giocherò in Australia. Penso che Djokovic darà forfait. Le Olimpiadi il ricordo più bello del 2021”

I giorni passano e rimangono dubbi sul fatto che Novak Djokovic prenderà parte agli Australian Open. Il serbo non competerà nella ATP Cup e ci sonoa ancora tanti dubbi sulla sua partecipazione al torneo aussie. Secondo Andrey Rublev, il numero uno del mondo non sarà presente a Melbourne.

“Giocherò gli Australian Open, non so se Novak lo farà. Ad essere onesti, non credo che Djokovic lo giocherà. Eppure, l’Australian Open è un torneo molto complicato da vincere e ci sono molti giocatori in grado di vincerlo. Non so se Rafa giocherà il torneo, Dovremo essere attenti nei prossimi giorni”, ha dichiarato in un’intervista a Eurosport.

Interrogato su un bilancio della stagione, Rublev non ha avuto dubbi su quale momento evidenziare. “Non c’è niente di meglio di una medaglia olimpica. Quando la partita è finita ho sentito un’euforia incredibile che non avevo mai provato prima. Il 2021 mi ha portato grandi cose oltre ai Giochi Olimpici, come la Coppa Davis, alcuni titoli ATP o aver giocato la prima finale Masters 1000. Tutto è stato incredibile, ma l’ultimo punto della finale di doppio alle Olimpiadi non è paragonabile a nulla”.