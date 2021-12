Reilly Opelka denuncia il conflitto di interessi all’interno dell’ATP

Sappiamo che Reilly Opelka non si fa problemi a parlare di questioni controverse. L’americano attualmente si sta preparando per la prossima stagione, ma nel frattempo ha scritto su Twitter per registrare pubblicamente quello che descrive come un chiaro “conflitto di interessi” all’interno dell’ATP.

Lo ha fatto specificatamente parlando di Gavin Forbes, membro da 13 anni del consiglio dell’ATP (il consiglio che alla fine prende le decisioni importanti all’interno del circuito) mentre agisce anche come vice presidente della IMG, la società che possiede tornei come il Miami Open e ora il Mutua Madrid Open. Poi c’è anche la presenza nel consiglio dell’ATP di Charles Humphrey Smith, rappresentante dei tornei, che è il direttore internazionale della Juss Event, una società legata al governo cinese che gestisce eventi come lo Shanghai Masters 1000: questo potrebbe essere uno dei motivi della debole risposta dell’ATP stessa al caso Shuai Peng.

This is our 2nd conflict of interest. Not only has Gavin been on the board for 13 years, he is the senior VP of IMG who owns the Miami Open..not taking shots at Gavin here. Just the structure of the ATP 🙃 https://t.co/Mi0T9kaInM pic.twitter.com/S33sEBaICY

— Reilly Opelka (@ReillyOpelka) December 7, 2021