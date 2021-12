Leon Smith: “Giocare in questo periodo non è ideale, ma i tennisti amano giocare per il proprio Paese”

Leon Smith, capitano della formazione di Coppa Davis della Gran Bretagna, si è così espresso in conferenza stampa al termine del doppio che ha sancito l’eliminazione della sua squadra ai quarti di finale per mano della Germania: “Penso che tutti sappiano che giocare tra fine novembre e inizio dicembre non è ideale per un tennista professionista. Abbiamo disputato una settimana fantastica anche se ci sarebbe piaciuto partire per Madrid a disputare la semifinale della competizione: tutti i ragazzi amano giocare per la propria nazione e sono sicuro che si divertiranno anche all’ATP Cup. Giocare un torneo a squadre è fantastico, tutti si divertono: non ho molto da dire riguardo al possibile cambio di format della Coppa Davis, preferisco aspettare di capire quello che succederà a questa competizione prima di fare dei ragionamenti“.