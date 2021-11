Davis Cup – Finals: Italia vs Colombia 2-0. Missione compiuta! Jannik Sinner regala i quarti agli azzurri

Jannik Sinner chiude la pratica qualificazione e fa qualificare, insieme a Lorenzo Sonego, l’Italia ai quarti di finale di Davis Cup.

La squadra azzurra ha sconfitto per 2 a 0 la Colombia ottenendo il primo posto nel Gruppo E.

Lunedì si giocheranno un posto in semifinale con la prima classificata del “Gruppo D” (Croazia, Australia e Ungheria)

Sinner ha sconfitto questa sera nel secondo incontro Daniel Galan classe 1996 e b.111 ATP con il risultato di 75 60.

Nel primo set Sinner, decisamente falloso, per due volte avanti di un break in entrambe le occasioni cedeva il controbreak con Galan che impattava sul 4 pari.

Dal 4 a 5 però, 15 pari, Jannik inseriva il turbo e piazzava un bel parziale di 11 punti a 1 piazzando il break nell’undicesimo gioco e conquistando poi la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set dominio assoluto del n.2 d’Italia che brekkava in tre occasioni Galan conquistando set e match per 6 a 0, rifilando il secondo 60 in 24 ore.