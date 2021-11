UFFICIALE: L’ATP aggiorna il regolamento del ‘Toilet break’ per il 2022. Cambi anche per il Medical Time Out

Ieri sono trapelate le intenzioni dell’ATP di regolamentare i famosi ‘Toilet break ‘ durante le partite di tennis, notizia che oggi torna sulle copertine ma ufficialmente. Nel 2022, questo sarà il nuovo regolamento da seguire in tutti i tornei ATP (non Grand Slam):

Tempo massimo di 3 minuti dal momento in cui il giocatore entra in bagno

Se il giocatore ha bisogno di cambiare i propri vestiti, avrà 2 minuti in più da aggiungere

Il cambio di abbigliamento deve avvenire contemporaneamente alla pausa toilette, a meno che non sia consentito diversamente dal Giudice di sedia.

Sarà consentita una sola pausa per il bagno per incontro, che deve essere effettuata alla fine di un set.

Se il giocatore non rispetta il tempo stabilito, sarà considerato come una ” violazione di tempo “.

Inoltre, ci sono anche un paio di correzioni riguardanti l’ MTO (Medical Time Out), dove il giocatore riceve assistenza medica durante la partita:

Sarà consentito un solo MTO per partita, che deve avvenire durante una pausa o alla fine di un set.

Se il giocatore non rispetta il tempo stabilito, perderà punti in base ai secondi di ritardo.