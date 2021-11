Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Il programma di Martedì 09 Novembre 2021 (Prima giornata). In campo Lorenzo Musetti

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Brandon Nakashima vs [5] Juan Manuel Cerundolo

2. [1] Carlos Alcaraz vs [7] Holger Vitus Nodskov Rune (non prima ore: 15:00)

3. [2] Sebastian Korda vs [8] Hugo Gaston (non prima ore: 19:30)

4. [3] Lorenzo Musetti vs [6] Sebastian Baez

(1) Alcaraz, Carlos(4) Nakashima, Brandon(5) Cerundolo, Juan Manuel(7) Rune, Holger Vitus Nodskov

Gruppo B

(2) Korda, Sebastian

(3) Musetti, Lorenzo

(6) Baez, Sebastian

(8) Gaston, Hugo

Albo d’oro

2019 J. Sinner

2018 S. Tsitsipas

2017 H. Chung

La partita al meglio dei cinque set con parziali più corti (a 4 invece che a 6) e con il tie-break sul 3-3.Il punto secco sul 40-40: niente vantaggi.Coaching legale attraverso cuffie microfonate per permettere al pubblico di ascoltare il dialogo fra giocatori e allenatori.La possibilità per gli spettatori paganti di muoversi liberamente sugli spalti laterali.L’utilizzo delle chiamate elettroniche su tutti i punti, abolendo la figura del giudice di lineaLo shot clock prima del servizio.