Challenger Bratislava: Il Tabellone Principale e di Quali. Stefano Travaglia guida il seeding

Challenger Bratislava – Tabellone Principale – Indoor Hard

(1) Travaglia, Stefano vs Kolar, Zdenek

Ilkel, Cem vs Qualifier/Special Exempt

Marterer, Maximilian vs Rodionov, Jurij

Marchenko, Illya vs (7) Broady, Liam

(3) Taberner, Carlos vs Ferreira Silva, Frederico

O’Connell, Christopher vs Horansky, Filip

Qualifier/Special Exempt vs Lacko, Lukas

Qualifier/Special Exempt vs (8) Machac, Tomas

(5) Molcan, Alex vs Ramanathan, Ramkumar

(WC) Forejtek, Jonas vs Qualifier/Special Exempt

Sousa, Joao vs Celikbilek, Altug

Dzumhur, Damir vs (4) Gombos, Norbert

(6) Simon, Gilles vs Zuk, Kacper

Stakhovsky, Sergiy vs Lehecka, Jiri

Qualifier/Special Exempt vs (WC) Palovic, Lukas

(WC) Pokorny, Lukas vs (2) Griekspoor, Tallon

Challenger Bratislava – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard

(1) Ajdukovic, Dujevs (Alt) Krumich, Martin(Alt) Kalenichenko, Danylovs (8) Ignatik, Uladzimir

(2) Kirkin, Ergi vs (WC) Karol, Milos

Lazarov, Alexandar vs (5) Shevchenko, Alexander

(3) Svrcina, Dalibor vs (WC) Privara, Peter Benjamin

Moeller, Marvin vs (7) Heyman, Christopher

(4) Piros, Zsombor vs (PR) Niklas-Salminen, Patrik

(WC) Nad, Peter vs (6) Mochizuki, Shintaro