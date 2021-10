ITF Selva Val Gardena: Il resoconto dei Quarti di Finale. Tre azzurri in semifinale

Mattia Bellucci sarà in azione domani alle ore 14 nella semifinale del singolare nel torneo di Selva Val Gardena. Il 20enne azzurro, sesta testa di serie a Selva e numero 673 del mondo, si è imposto oggi nei quarti su Luca Potenza (ATP 611), numero 3 del seeding, senza problemi per 6-2, 6-4. In semifinale Bellucci troverà dall’altra parte della rete Samuel Vincent Ruggeri, la grande sorpresa del torneo gardenese.

La wild card italiana al primo turno aveva superato Patric Prinoth di Santa Cristina, ieri ha eliminato anche il favorito tedesco Elmar Ejupovic in due set. Oggi ha allungato la sua striscia vincente, battendo Niklas Schell (Germania) con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

Anche Leandro Riedi e Tim Handel hanno staccato il biglietto per la semifinale. Lo svizzero Riedi ha superato Matteo Gigante dopo poco più di un’ora di gioco con un doppio 6-4, 6-4, la testa di serie numero 5 tedesca Handel ha invece vinto contro Giacomo Dambrosi in tre set per 7-6(2), 4-6, 6-3. La sfida tra Riedi-Handel è in programma come secondo match dopo le ore 14.

ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” Selva – 15.000 dollari

Tabellone principale

Singolare, quarti di finale

Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) – Niklas Schell (GER/ATP 1183) 6:3, 7:6(4)

Luca Potenza (ITA/ATP 609/3) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6) 2:6, 4:6

Matteo Gigante (ITA/ATP 936/WC) – Leandro Riedi (SUI/ATP 777) 4:6, 4:6

Tim Handel (GER/ATP 646/5) – Giacomo Dambrosi (ITA/ATP 749) 7:6(2), 4:6, 6:3

Singolare, semifinale

Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6)

Leandro Riedi (SUI/ATP 777) – Tim Handel (GER/ATP 646/5)

Doppio, semifinale

Kai Lemstra/Niklas Schell (GER/1) – Marco Brugnerotto/Luigi Sorrentino (ITA/4) 6:7(6), 4:6

Mattia Bellucci/Luca Potenza (ITA/3) – Sebastian Brzezinski/Horst Rieder (Bolzano/Fiè) 6:4, 6:1

Doppio, finale

Marco Brugnerotto/Luigi Sorrentino (ITA/4) – Mattia Bellucci/Luca Potenza (ITA/3)