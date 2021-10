Davis: Volandri convoca Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Musetti

Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Musetti. Questo il “pokerissimo” scelto dal capitano azzurro Filippo Volandri per la fase finale della Davis 2021, che si disputerà in tre sedi dal 25 al 28 novembre. Il team italiano scenderà in campo in casa, al Pala Alpitour di Torino, e affronterà le squadre di Stati Uniti e Colombia, inseriti con gli azzurri nel gruppo E.

Le altre sfide si disputeranno tra Madrid e Innsbruck, con semifinali e finali ancora a Madrid, mentre a Torino andrà in scena anche un quarto di finale (eventualmente quello con l’Italia se passeremo il turno).

Prima sfida per i ragazzi di capitan Volandri segnata per venerdì 26, alle ore 16 contro il team a stelle e strisce. Il giorno seguente (ancora alle ore 16) al via la partita contro i colombiani. Se l’Italia vincerà il girone, giocherà nei quarti di finale lunedì 29 ancora al Pala Alpitour contro la squadra vincente del gruppo D, che vede al via Ungheria, Australia e Croazia.

L’Italia parte favorita nel girone, anche se gli USA sono sempre molto temibili nelle competizioni a squadre. Gli americani hanno appena convocato Opelka, Isner, Fritz, Ram e Sock, chiaramente tre singolaristi ed una coppia di doppio, ma tutti i convocati possono scendere in campo in doppio con discreta sicurezza. Sorprende che non siano stati selezionati Korda e Brooksby (o almeno uno di loro due), i due giovani statunitensi in rampa di lancio quest’anno.

Chiara la scelta di Volandri: ha selezionato i nostri 5 migliori giocatori nel Ranking ATP, con Berrettini e Musetti al via nei due Masters (Nitto e NextGen), aspettando gli ultimi tornei per vedere se Sinner riuscirà a strappare un posto per Torino, oppure sceglierà di tornare a giocare a Milano tra i giovani (ma ha già vinto nel 2019 l’ultima edizione disputata all’Allianz Cloud di Milano).

Marco Mazzoni