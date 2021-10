Marco Cecchinato chiude la stagione 2021: “Ho una forte epicondilite che stamattina non mi permetteva di sollevare neanche la tazzina del caffè”

Marco Cecchinato ha chiuso ieri la sua stagione 2021 dopo non essere nemmeno sceso in campo nella finale del torneo di Losinj per problemi fisici.

Dichiara l’azzurro: “Mi sono ritirato prima di disputare La Finale di Losinj.

Ho una forte epicondilite che stamattina non mi permetteva di sollevare neanche la tazzina del caffè.

Oggi devo obbligatoriamente fermarmi e chiudere qui questa stagione complicata.