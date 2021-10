ATP 250 San Pietroburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 250 San Pietroburgo (Russia) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) van de Zandschulp, Botic vs (Alt) Polmans, Marc

(Alt) Donskoy, Evgeny vs (7) Ymer, Mikael

(2) Bonzi, Benjamin vs (WC) Popko, Dmitry

(PR) Simon, Gilles vs (5) Ruusuvuori, Emil

(3) Coria, Federico vs Albot, Radu

Dzumhur, Damir vs (8) Gerasimov, Egor

(4) Kecmanovic, Miomir vs (WC) Karlovskiy, Evgeny

(Alt) Safiullin, Roman vs (6) Nishioka, Yoshihito

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Miomir Kecmanovic vs [WC] Evgeny Karlovskiy

2. [Alt] Roman Safiullin vs [6] Yoshihito Nishioka

3. [Alt] Evgeny Donskoy vs [7] Mikael Ymer

4. [2] Benjamin Bonzi vs [WC] Dmitry Popko

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Federico Coria vs Radu Albot

2. Damir Dzumhur vs [8] Egor Gerasimov

3. [1] Botic van de Zandschulp vs [Alt] Marc Polmans

4. [PR] Gilles Simon vs [5] Emil Ruusuvuori