Ashley Barty dice no alle Finals di Guadalajara

Già assente ad Indian Wells e alla Billie Jean King Cup, Ashleigh Barty non parteciperà neppure alle Finals WTA, di cui è detentrice del titolo e che si terranno quest’anno a Guadalajara, in Messico, dal 10 al 17 novembre. “Vorrei che tutti sapessero che non parteciperò a nessun altro torneo nel 2021 – ha spiegato la numero uno al mondo in un comunicato – Devo dare priorità al mio corpo e al mio recupero in modo da concentrarmi al massimo sul prestagione 2022 prima dei prossimi Australian Open”.

“È stata una decisione difficile. Con le continue sfide del viaggio di ritorno nel Queensland e i requisiti di quarantena, non sono disposta a compromettere la mia preparazione per gennaio. Auguro al team WTA e ai giocatori tutto il meglio per le finali WTA e per il resto dell’anno”.

In questa stagione l’australiana ha conquistato cinque titoli: Miami, Melbourne, Stoccarda, Cincinnati e Wimbledon, suo secondo successo del Grande Slam della carriera dopo il Roland Garros del 2019.