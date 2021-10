ATP Anversa e Combined di Mosca: Il programma completo di Lunedì 18 Ottobre. In campo Seppi e Lorenzo Musetti in doppio con Paire

ATP 250 Anversa

1. [2] Brandon Nakashimavs [6/Alt] Pierre-Hugues Herbert2. [1] Jenson Brooksbyvs [8] Norbert Gombos3. Federico Delbonisvs Arthur Rinderknech(non prima ore: 16:30)4. [WC] Richard Gasquetvs [8] Dusan Lajovic5. Alexei Popyrinvs Botic van de Zandschulp

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Andreas Seppi vs [7] Dennis Novak

2. [3] Roberto Carballes Baena vs [5] Henri Laaksonen

3. Lorenzo Musetti / Benoit Paire vs Nicholas Monroe / Reilly Opelka (non prima ore: 16:30)

Combined Mosca

1. Liudmila Samsonovavs Ajla Tomljanovic2. Dayana Yastremskavs [Q] Anna Kalinskaya(non prima ore: 11:30)3. John Millmanvs Benjamin Bonzi(non prima ore: 13:30)4. [Q] Damir Dzumhurvs [6] Marin Cilic5. Daria Kasatkinavs Anhelina Kalinina(non prima ore: 17:30)6. James Duckworthvs [Q] Borna Gojo(non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Laslo Djere / Guido Pella vs Ilya Ivashka / Pedro Martinez

2. [WC] Pavel Kotov / Roman Safiullin vs [PR] Dominic Inglot / Ken Skupski

3. [Q] Aleksandra Krunic vs [Q] Bernarda Pera (non prima ore: 13:30)

4. [Q] Qinwen Zheng vs [Q] Lesia Tsurenko

5. Anna Danilina / Arina Rodionova vs [3] Marie Bouzkova / Lucie Hradecka

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Tereza Martincova / Marketa Vondrousova

2. [4] Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Alexander Bublik / Adrian Mannarino (non prima ore: 13:00)