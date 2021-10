Da Napoli: 5 italiani ai quarti, Travaglia, Pellegrino, Moroni, Brancaccio e Vavassori (con il programma di domani)

Stefano Travaglia incanta il pubblico di Napoli e vola ai quarti di finale della Tennis Napoli Cup by Arnone. Il Davis man azzurro, oggi n.89 Atp, ha battuto il next gen Flavio Cobolli, 6-2 6-2 confermando uno stato di forma eccellente, dopo la vittoria della scorsa settimananel Challenger di Sibiu, in Romania (è in serie positiva da 7 match consecutivi). Avanza con sicurezza anche Andrea Pellegrino, con un convincente 6-3 6-3 sul tedesco numero 3 del seeding Yannick Hanfmann.

Ai quarti anche Gian Marco Moroni che ha vinto un difficile derby con Filippo Baldi, 7-5 6-3. Grinta e tenacia hanno permesso poi a Raul Brancaccio, vesuviano doc, di passare ai quarti di finale dopo una battaglia di tre set contro il ceko Kolar, 6-4 6-7 6-2, sul campo “Fabrizio Gasparini”. Nei quarti derby Pellegrino-Brancaccio. E tanta grinta e un pizzico di esperienza hanno permesso ad Andrea Vavassori di avere la meglio sul next gen azzurro Matteo Arnaldi e chiudere 2-6 6-2 7-6; Vavassori affronterà nei quarti il n.1 Travaglia.

Peccato per Riccardo Bonadio che sul campo d’Avalos è arrivato a un passo dalla vittoria con il bosniaco Mirza Basic, cedendo allo sprint, 4-6 6-1 7-6.

Negli altri ottavi di giornata, avanza con sicurezza l’ex promessa olandese Tallon Griekspoor, numero 4 del main draw, che rientra a pieno titolo tra i favoriti della vittoria finale. Nei quarti troverà l’azzurro Moroni. E ai quarti anche il croato Duje Ajdukovic che centra il colpo di superare il numero 2 del torneo, lo slovaccoMartin, 4-6 6-3 6-3 e che nei quarti trova Basic.

Domani, ingresso gratuito al Tennis Club Napoli con in programma i quarti di finale del main draw.

Campo D’Avalos – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Tallon Griekspoor vs [7] Gian Marco Moroni

2. [1] Stefano Travaglia vs Andrea Vavassori (non prima ore: 11:30)

3. [4] Yannick Hanfmann / Luca Margaroli vs Tallon Griekspoor / Bart Stevens

4. [1] Dustin Brown / Andrea Vavassori vs [PR] Filippo Baldi / Julian Ocleppo

Campo Fabrizio Gasparini – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mirza Basic vs Duje Ajdukovic

2. [Q] Raul Brancaccio vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 11:30)

3. Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

4. Mirza Basic / Nino Serdarusic vs Jacopo Berrettini / Raul Brancaccio OR [3] Jamie Cerretani / Fabian Fallert