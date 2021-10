Australian Open: Le qualificazioni in programma dal prossimo 18 Dicembre? La durata sarà di 4 giorni

La stagione 2021 non è ancora finita e già si parla dei tornei in programma il prossimo anno. Secondo il giornalista argentino Pablo Amalfitano, le qualificazioni degli Australian Open 2021 si disputeranno prima di Natale, cioè inizieranno il 18 o 19 dicembre e avranno una durata di quattro giorni e con due sedi.

Le donne dovrebbero disputare il torneo di quali a Dubai, mentre gli uomini ad Abu Dhabi. I qualificati partiranno con voli privati il 26 o 27 di quel mese per Melbourne dove si uniranno agli altri qualificati e si isoleranno per alcuni giorni in una bolla molto simile a quella che abbiamo visto quest’anno durante la stagione australiana.