ITF Cherbourg e Las Vegas: I Main Draw

ITF CHERBOURG-EN-COTENTIN(Fra 25k cemento indoor)

[1] Clara Burel vs Kristina Dmitruk

Alice Robbe vs Evita Ramirez

Karen Marthiens vs Himari Sato

Margaux Rouvroy vs [7] Iryna Shymanovich

[4] Daria Snigur vs Kamilla Bartone

Fiona Ganz vs Sarah Beth Grey

Pemra Ozgen vs Tina Nadine Smith

Estelle Cascino vs [6] Arianne Hartono

[8] Bianca Turati vs Mallaurie Noel

Lucie Nguyen tan vs Martyna Kubka

Audrey Albie vs Momoko Kobori

Chiara Scholl vs [3] Indy De vroome

[5] Olivia Gadecki vs Lois Boisson

Camilla Rosatello vs Alice Rame

Salma Djoubri vs Emeline Dartron

Leolia Jeanjean vs [2] Rebeka Masarova

ITF LAS VEGAS(Usa 60k cemento outdoor)

In attesa….