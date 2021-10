Il torneo di Indian Wells vieta l’ingresso ai non vaccinati. Per entrare bisognerà essere vaccinati

Il torneo di Indian Wells, uno dei tornei più importanti al mondo dopo gli Slam, ritorna la prossima settimana nel calendario dopo non essersi disputato nel 2020 ed essere stato posticipato dalla sua data originale (marzo) quest’anno. Il famoso torneo californiano permetterà il pubblico senza limitazioni ma con vincoli ben precisi.

Questo venerdì, l’evento ha annunciato in un comunicato che non permetterà ai bambini sotto i 12 anni di entrare nella sede, poiché tutti gli spettatori dovranno essere vaccinati e, come in Italia, i bambini negli Stati Uniti non sono stati vaccinati contro il covid-19.

È interessante notare che i giocatori e lo staff tecnico non sono tenuti ad essere vaccinati per competere e partecipare alla competizione. Saranno gli unici.