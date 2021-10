ATP 250 Sofia: Jannik Sinner approda in semifinale “E’ stato un match durissimo, lui è un giocatore pericoloso, mi aveva già battuto a Toronto questa estate” (con il video della partita)

Jannik Sinner conquista le semifinali nel torneo ATP 250 di Sofia.

Il 20enne di Sesto Pusteria, n.14 del ranking, ha sconfitto questo pomeriggio nei quarti per 76(4) 64, dopo quasi due ore di lotta, l’australiano James Duckworth, n.56 del ranking.

Sabato in semifinale affronterà il polacco Kamil Majchrzak, n.125 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser, o il serbo Filip Krajinovic, n.37 ATP e quinto favorito del seeding.

Nel primo set partenza pessima di Jannik ritrovatosi indietro 3-0: ha provato a rientrare mettendo a segno il contro-break a zero (3-2) ma poi è ripiombato in tanti errori permettendo all’australiano un nuovo allungo (5-2). Sinner si è aggiudicato un combattutissimo ottavo gioco durato 16 punti (senza palle-break concesse) e poi ha riagguantato il suo avversario sul 5 pari. Nel dodicesimo game l’altoatesino ha annullato con una prima il set-point e a decidere è stato il tie-break. Jannik lo ha dominato fin dall’inizio (4-0, 5-1, 6-2) aggiudicandoselo poi la frazione per 7 punti a 4.

Sinner nel secondo set è andato sotto per 0 a 2 e poi per 2 a 4 dopo che l’australiano ha fallito un’opportunità del 5-2 con doppio break si è visto rosicchiare tutto il vantaggio da Jannik che, pur non giocando di certo il suo tennis migliore, ha conquistato quattro game consecutivi e chiuso la frazione e la partita per 6 a 4.

Dichiara Sinner alla fine della partita: “E’ una bella sensazione essere di nuovo in semifinale qui a Sofia. E’ stato un match durissimo, lui è un giocatore pericoloso: mi aveva già battuto a Toronto questa estate. Nel primo set ho recuperato due volte un break prima di chiudere al Tie-break ed anche nel secondo ho dovuto rimontare.In semifinale mi aspetto un’altra battaglia”.

ATP ATP Sofia Sinner J. Sinner J. 7 6 Duckworth J. Duckworth J. 6 4 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Duckworth J. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Duckworth J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sinner J. 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Duckworth J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Duckworth J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Duckworth J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Duckworth J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Duckworth J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Duckworth J. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Duckworth J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Duckworth J. 15-0 30-0 0-0 → 0-1

6 Aces 34 Double Faults 156%(49/87)1st Serve 49%(36/73)76%(37/49)1st Serve Points Won 64%(23/36)37%(14/38)2nd Serve Points Won 46%(17/37)40%(2/5)Break Points Saved 43%(3/7)11 Service Games Played 1136%(13/36)1st Serve Return Points Won 24%(12/49)54%(20/37)2nd Serve Return Points Won 63%(24/38)57%(4/7)Break Points Converted 60%(3/5)11 Return Games Played 1159%(51/87)Service Points Won 55%(40/73)45%(33/73)Return Points Won 41%(36/87)53%(84/160)Total Points Won 48%(76/160)