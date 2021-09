Laver Cup 2021: Matteo Berrettini lotta e batte al supertiebreak Felix Auger-Aliassime (Con il video della partita)

Se qualcuno pensa ancora che la Laver Cup sia un torneo giocato per solo divertimento dimenticate questo pensiero! In una battaglia davvero carica dal punto di vista agonistico, Matteo Berrettini ha avuto la meglio sul suo grande amico Felix Auger-Aliassime e ha portato il vantaggio dell’Europa nella prima giornata della competizione sul 2-0, dopo che già Casper Ruud aveva dato il via nel migliore dei modi ai tre volte campioni della competizione.

Il numero 7 della classifica ATP ha resistito in un incredibile duello, con il punteggio di 6-7(3), 7-5 10-8, dopo quasi tre ore di intensa battaglia. Per quanto riguarda la storia del match, Auger-Aliassime si è lasciato sfuggire un vantaggio di 5-2 nel primo set e ha sprecato sette (!) set point per chiudere poi al tiebreak per 7-3. La battaglia è continuata e Berrettini è sopravvissuto a due palle break sul 5-5 pari del secondo set che avrebbero mandato il canadese in caso di conversione a servire per il match, prima di aggiudicarsi la partita al super-tiebreak per 10 punti ad 8 dopo aver recuperato uno svantaggio di 5 a 7.

Exhibit Exhibition Laver Cup Berrettini M. Berrettini M. 6 7 10 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 7 5 8 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Auger-Aliassime F. 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Berrettini M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

7 Aces 92 Double Faults 768%(76/111)1st Serve 63%(59/94)70%(53/76)1st Serve Points Won 69%(41/59)51%(18/35)2nd Serve Points Won 51%(18/35)92%(12/13)Break Points Saved 67%(4/6)12 Service Games Played 1231%(18/59)1st Serve Return Points Won 30%(23/76)49%(17/35)2nd Serve Return Points Won 49%(17/35)33%(2/6)Break Points Converted 8%(1/13)12 Return Games Played 1264%(71/111)Service Points Won 63%(59/94)37%(35/94)Return Points Won 36%(40/111)52%(106/205)Total Points Won 48%(99/205)