Ashleigh Barty potrebbe dare forfait alle Finals per le condizioni assurde che ci saranno a Guadalajara

Ashleigh Barty, numero uno del mondo e campionessa in carica delle WTA Finals – l’ultima volta si sono tenute nel 2019 – potrebbe mettere a rischio la prima posizione mondiale per non essere interessata a difendere il suo titolo nell’edizione 2021 dell’evento, prevista a Guadalajara, in Messico.

L'”avvertimento” è stato dato dal suo allenatore, l’australiano Craig Tyzzer, che ha segnalato l’indisponibilità della sua giocatrice a competere in queste condizioni. “Il torneo sarà giocato ad un’altitudine di oltre 1.500 metri, con palle a bassa pressione. La palla volerà. Non sarà la migliore pubblicità per il tennis femminile avere le migliori tenniste che giocano in condizioni in cui non hanno mai giocato prima”.

Dopo aver perso al terzo turno degli US Open, Barty è andata in vacanza. “Le ho detto di prendersi una vacanza e di andare a riposare. Indian Wells il mese prossimo è ancora nei nostri piani. Per quanto riguarda le WTA Finals dovremo sederci e prendere una decisione”.