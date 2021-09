Opelka critica i giornalisti e prende le difese di Alcaraz

Reilly Opelka, 24 anni che a questo punto è il miglior tennista degli Stati Uniti, è uscito in difesa dello spagnolo Carlos Alcaraz mercoledì dopo un tweet in cui un giornalista ha criticato il 18enne per essersi ritirato nel suo incontro di quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

“L’unica cosa che questo tweet mostra è che i media nel tennis sono uno scherzo assoluto. Carlos è il tennista più giovane a raggiungere i quarti di finale di un Grande Slam in oltre 30 anni. Eppure non si evidenzia questo? Dopo tutto quello che ha mostrato questa settimana, c’è ancora chi mette in dubbio il suo coraggio in campo? Surreale”, ha sparato l’americano alto 2,11 metri.