Us Open: Raducanu Super: primo quarto di finale del Grand Slam a 18 anni

Us Open 2021

Emma Raducanu, appena 18 anni, ha scritto un’altra pagina importante questo lunedì in una seconda metà del 2021 che è stata assolutamente memorabile per la sua ancora giovane carriera. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon, la giovane britannica ha ora raggiunto i quarti di finale degli US Open, conquistando la settima vittoria consecutiva a partire dal turno di qualificazione.

La Raducanu ha battuto negli ottavi di finale l’americana Shelby Rogers, che lo scorso anno fece a New York i quarti di finale per 6-2, 6-1, in poco più di un’ora, dopo essere stata sotto 0-2 nel primo set.

Nei “quarti”, Raducanu affronterà la svizzera Belinda Bencic, campionessa olimpica e numero 12 del mondo.

