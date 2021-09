Challenger Cassis: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Thomas Fabbiano sfida la testa di serie n.1

Challenger CASSIS , France (H) /80 – Md

(1) Bonzi, Benjamin vs Fabbiano, Thomas

Lacko, Lukas vs (Alt) Tomic, Bernard

(WC) Van Assche, Luca vs (Alt) Watanuki, Yosuke

Celikbilek, Altug vs (6) Barrere, Gregoire

(4) Kukushkin, Mikhail vs Safiullin, Roman

Qualifier vs Kokkinakis, Thanasi

(WC) Fils, Arthur vs (Alt) Ito, Tatsuma

Zuk, Kacper vs (7) Rodionov, Jurij

(8) Broady, Liam vs Escobedo, Ernesto

Qualifier vs Bourgue, Mathias

(Alt) Grenier, Hugo vs Soeda, Go

Gulbis, Ernests vs (3) O’Connell, Christopher

(5) Pouille, Lucas vs Sousa, Joao

Ymer, Elias vs Muller, Alexandre

Qualifier vs Qualifier

(WC) Chidekh, Clement vs (2) Uchiyama, Yasutaka

(1) Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Tsitsipas, Petros

(WC) Briand, Jurgen vs (6) Cazaux, Arthur

(2) Jarry, Nicolas vs (WC) Tepmahc, Nicolas

(Alt) Johnson, Luke vs (8) Galarneau, Alexis

(3) Wu, Tung-Lin vs (Alt) Reymond, Arthur

(Alt) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (7) Hemery, Calvin

(4) Moriya, Hiroki vs (Alt) Khan, Zane

(Alt) Lokoli, Laurent vs (5) Aragone, JC

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Hiroki Moriya vs [Alt] Zane Khan

2. [2] Nicolas Jarry vs [WC] Nicolas Tepmahc (non prima ore: 11:00)

3. [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard vs [7] Calvin Hemery

4. [1] Ramkumar Ramanathan vs [WC] Petros Tsitsipas

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Luke Johnson vs [8] Alexis Galarneau

2. [Alt] Laurent Lokoli vs [5] JC Aragone (non prima ore: 11:00)

3. [3] Tung-Lin Wu vs [Alt] Arthur Reymond

4. [WC] Jurgen Briand vs [6] Arthur Cazaux