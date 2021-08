San Marino Junior Cup: vincono Engel, Carboni, Miskovic e Zabkova

Sono Justin Engel, Lorenzo Carboni, Dora Miskovic e Kiara Zabkova i vincitori dell’edizione 2021 della San Marino Junior Cup, torneo del circuito Tennis Europe Junior Tour che per una settimana ha visto sfidarsi le promesse del tennis continentale sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Due derby hanno assegnato i titoli maschili. Nella finale Under 14 si sono affrontati i tedeschi Justin Engel e Lieven Mietusch, rispettivamente prima e seconda testa di serie. La vittoria è andata ad Engel per 7-6 (1) 6-2.

Nel tabellone Under 16 il titolo se lo sono giocati due portacolori del Piatti Tennis Center di Bordighera (foto). Ad avere la meglio è stato Lorenzo Carboni, testa di serie numero 3, che ha superato con un doppio 6-1 il compagno di club Daniele Rapagnetta, seconda forza del torneo.

Piuttosto combattute le finali femminili. Ad aggiudicarsi il titolo Under 16 è stata invece la slovena Kiara Zabkova, che ha superato in rimonta (3-6 6-4 6-1) la rumena residente ad Ancona Natasha Motinga.

Nel torneo Under 14 la vittoria è andata alla croata Dora Miskovic, che si è imposta per 7-6 (5) 6-2 sulla ceca Victoria Bervid.

Le due giocatrici si erano aggiudicate ieri sera, in coppia, il titolo di doppio. La partita è stata interrotta sul 2-0 in favore delle vincitrici a causa dell’infortunio occorso a Marzia Paola Marina Pieragostini, finalista in coppia con Claudia Galietta.