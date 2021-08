Salsomaggiore under 18: Il resoconto della terza giornata

Prima giornata del torneo sui campi del TC Salsomaggiore all’insegna di un tempo variabile e di un programma rallentato che ha costretto gli organizzatori ad utilizzare anche il quarto campo che di solito è riservato agli allenamenti. Nel torneo femminile esordio vittorioso per la n°1 del tabellone la giocatrice turca Melisa Ercan. Classe 2005 e n°98 delle classifiche mondiali juniores la turca ha sconfitto facilmente la bulgara Veleva puntando tutto sulla maggiore regolarità. Positivo anche l’esordio delle italiane. Viola Turini ,15 enne di Carrara ,ha sconfitto la danese Natacha Schou ,251 del ranking juniores dopo un match molto equilibrato e bene anche la wild card della Fit , Noemi Basiletti ,una giovane che ha già un background di un certo spessore. Vincitrice della Lambertenghi e campionessa in carica under 14 la Basiletti da quest’anno si allena nella nuovissima accademia di Rafa Nadal a Manicor. La giocatrice di San Vincenzo (Li) ha prevalso su un’altra toscana ,Giada Rossi. Spreca una grande occasione Milena Jevtovic . Milanese con papà e mamma serbi , Milena ha messo alle corde la polacca Rowinska ma sul 5 a 2 del terzo set non è riuscita a chiudere. Esame rimandato per la 13enne americana Tyra Grant contro la tedesca Steur. In campo maschile poco ha potuto Lorenzo Angelini contro il francese Arthur Gea come pure Daniel Bagnolini contro lo svizzero Feldbausch. Maggiore resistenza ha offerto Jacopo Bilardo. L’esile giocatore di Forlì ha cercato con diverse palle corte di rompere la continuità del russo Zhukov. Ha ceduto il primo set al tie-break pur avendo il comando del gioco. Nel secondo il moscovita ha preso coraggio e convinzione aggiudicandosi l’incontro.

Domani si conclude il primo turno con incontri a partire dalle 8.30.

Risultati

1° turno Boys : Feldbausch (Sui) b Bagnolini (Ita) 6/3 6/1;Basel (Arg) b Bult (Ned) 7/5 4/6 6/3;Kriznik (Slo) b Vaitiekunas (Ltu) 3/6 6/3 6/0;Gea (Fra) b Angelini (Ita) 6/1 6/1;Delloye (Fra) b Iakubenko (Ukr) 6/3 6/7 (6) 7/6 (6);Zhukov (Rus) b Bilardo (Ita) 7/6 (3) 6/1;

1° turno Girls : Ercan (Tur) b Veleva (Bul) 6/0 6/3;Kuhl (Ger) b Valletta (Ita) 6/3 6/3;Turini (Ita) b Schou (Den) 7/6 (1) 6/4;Khvatova (Rus) b Salvi (Ita) 6/2 4/6 6/0;Basiletti (Ita) b Rossi (Ita) 7/5 6/3;Mueller (Ger) b Ghirardato (Ita) 6/3 6/4; Rowinska (Pol) b Jevtovic (Ita) 6/4 2/6 7/5;Steur (Ger) b Grant (Usa) 6/2 6/3.