ATP 250 Winston Salem: Il programma di Lunedì 23 Agosto 2021. In campo 4 azzurri

Stadium – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Federico Coria vs Lorenzo Musetti

2. [Q] Lucas Pouille vs Feliciano Lopez

3. Steve Johnson vs [Q] Alexei Popyrin (non prima ore: 01:00)

4. Egor Gerasimov vs [14] Richard Gasquet

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Andreas Seppi vs Ilya Ivashka

2. [Q] Tung-Lin Wu vs Gianluca Mager

3. Marco Cecchinato vs [16] Dominik Koepfer

4. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [WC] Siddanth Banthia / Matthew Thomson

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Jordan Thompson vs Guido Pella

2. Jaume Munar vs [LL] Yosuke Watanuki

3. Luke Saville / John-Patrick Smith vs [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez

4. [3] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Marcus Daniell / Marcelo Demoliner

Court 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs [2] Nicolas Mahut / Fabrice Martin

2. Emil Ruusuvuori vs [Q] Denis Kudla

3. Oliver Marach / Philipp Oswald vs Sander Gille / Joran Vliegen

4. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Ken Skupski / Neal Skupski